Misset guld nager stadig dansk VM-helt: Havde været vildt

Med to medaljer på cv'et er Matti Breschel dansk herrecyklings mest meriterede VM-kører nogensinde. Og i al ubemærkethed har han en slags jubilæum, når han søndag er til start i VM-løbet i Østrig.

Det er nemlig tiende gang, den 34-årige veteran stiller op for det danske landshold ved VM, som næsten altid har fået en særlig markering i Breschels løbskalender. For ham er det et af sæsonens højdepunkter.

- Jeg er som regel meget motiveret, for jeg synes, det er specielt og et fantastisk cykelløb. Man repræsenterer sit land, hvilket er en stor ting.

- Det er en anderledes måde, løbet bliver kørt på. Det er også nogle andre holdkammerater, end man er vant til. Det er som regel et hårdt løb med en anden rytme end andre cykelløb, siger Matti Breschel.

Han vandt bronze i 2008 og var uhyre tæt på den ultimative triumf to år senere, da han først på de allersidste meter blev overhalet af norske Thor Hushovd ved VM i Melbourne i Australien.

En oplevelse, der står som et af højdepunkterne i en lang karriere, men samtidig er det også et minde, der stadig giver et lille prik af ærgrelse.

VM-guldet var så tæt på.

- Det kunne have været meget sjovt, ikke? Så kunne jeg lige have krydset den af, og så var der noget, der definerede min karriere. Det var tæt på, og det kunne have været ret vildt, siger Breschel.

- For mig var de to medaljer dog store resultater. Jeg ville gerne have været verdensmester, og jeg troede også, at jeg kunne blive det.

- Men når jeg ser tilbage, så er jeg fint tilfreds med at have været der. Det var en stor ting. Meget af min karriere i den periode var bygget op omkring VM, siger Matti Breschel.

Han blev nummer fire i 2014, efterfulgt af et par mere anonyme år. Sidste år blev han til sin store skuffelse slet ikke udtaget.

Nu er han altså tilbage, dog i en væsentlig anderledes rolle end dengang Breschel var manden, dansk cykling skulle hænge sin VM-hat på.

Dels er han blevet en anden rytter med tiden og har ikke vundet et løb i tre år. Og dels er bjergruten i Østrig langt fra typisk Breschel-terræn.

- Jeg er her for at hjælpe Jakob Fuglsang eller Michael Valgren. Jeg er realistisk, og jeg er ikke god nok til at køre for et resultat.

- Men jeg vil stadig gerne være en del af det. Jeg er stadig topmotiveret og har trænet specifikt efter VM, siden jeg blev udtaget, lyder det fra den danske VM-veteran.

Mændenes landevejsløb begynder klokken 9.40.