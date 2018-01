Missede dopingtest giver fransk tennisspiller problemer

Alizé Cornet har misset tre dopingtest på et år og bliver nu undersøgt af Det Internationale Tennisforbund.

Den franske tennisspiller Alizé Cornet, der er nummer 42 på kvindernes verdensrangliste, er kommet i problemer efter at have misset tre vilkårlige dopingtest i løbet af de seneste 12 måneder.

Det Internationale Tennisforbund (ITF) har iværksat en undersøgelse, der skal afgøre, om den 28-årige franskmand har overtrådt dopingreglerne.

Samtidig er Alizé Cornet på grund af mistanken blevet droppet af det franske hold forud for Fed Cup i februar. Fed Cup er den højst rangerede turnering for kvindelige tennislandshold.

Det Franske Tennisforbund oplyser i en udtalelse sent onsdag aften, at forbundet 11. januar blev gjort opmærksom på, at ITF har iværksat en undersøgelse på grund af de tre missede test.

På Twitter forsvarer Cornet dog sig selv.

Hun siger, at hun missede de tre test af "gyldige årsager, som ITF lige nu ikke ønsker at høre". Hun oplyser i øvrigt, at hun i 2017 gennemgik 20 dopingtest. De var alle negative.

Cornet har tidligere været nummer 11 på kvindernes verdensrangliste.

Hendes bedste resultat ved en grand slam-turnering er en plads i ottendedelsfinalen. Det har hun både opnået ved Australian Open, French Open og Wimbledon.

Ved det igangværende Australian Open nåede hun frem til tredje runde efter at have slået 12.-seedede Julia Görges i anden runde.

Herefter tabte hun dog til den belgiske overraskelse Elise Mertens.