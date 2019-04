Racisme i italiensk fodbold har været et varmt emne de seneste måneder, hvor flere episoder har fundet sted.

I onsdagens pokalopgør mellem Milan og Lazio var den så gal igen, og det har fået Milan til at anmelde episoden til "sportens øverste myndigheder", lyder det i en meddelelse fra klubben ifølge AFP.

Det var Milans ivorianske midtbanemand Franck Kessié og den i Chelsea lejede franskmand Tiemoué Bakayoko, som blev udsat for både gentagne racistiske ytringer samt abelyde fra udeholdets fans.

Ifølge Milan skete det både før, under og efter kampen, som Lazio vandt 1-0, hvilket betød en billet til Coppa Italia-finalen for Rom-klubben efter 0-0 i første møde.

- Det var hjerteskærende at overvære så vigtig en sportsbegivenhed på vores stadion, mens abelyde og racistiske fornærmelser blev råbt fra tilskuerpladserne, siger Milans bestyrelsesformand Paolo Scaroni ifølge AFP.

- Vi skal være ekstremt meget på vagt. Fodbold handler om respekt. Fodbold skal ikke splitte, men samle mennesker, fortsætter han.

Hos Lazio forsøger man ikke at benægte, at racismen fandt sted, men man er ked af, at hele klubben bliver ramt af en minoritets dårlige opførsel.

- Skaden, som er forårsaget af denne minoritet (af Lazio-fans, red.), rammer klubben og dens fans. Størstedelen af Lazios fans accepterer ikke sådan en opførsel, siger klubbens talsmand, Arturo Diaconale.

Tidligere i april blev Juventus' unge angriber Moise Kean udsat for racistiske tilråb i en kamp mod Cagliari.