De to boksere optræder senere på året sammen i to talkshows, der afholdes i København og Herning.

Hvis de stadig havde været aktive i ringen, havde det været den største boksekamp nogensinde i Danmark.

I stedet bliver det under roligere forhold, når den tidligere danske bokser Mikkel Kessler og den amerikanske bokselegende Mike Tyson senere på året mødes.

Kessler og Tyson bliver nemlig omdrejningspunktet i to talkshows, der afholdes 30. og 31. oktober i henholdsvis Cirkusbygningen i København og MCH Arena i Herning.

Det skriver BT.

Her vil de to tidligere verdensmestre i boksning fortælle om deres karriere, kampe og vejen til toppen af bokseverdenen.

- Det bliver sjovt at være sammen med Tyson på scenen, siger Mikkel Kessler til BT.

- For han er selvfølgelig en legende i boksesporten gennem mange år og med mange op- og nedture.

Det er virksomheden f.reklame, der arrangerer de to talkshows, som tv-værten Ulla Essendrop vil være ordstyrer på.

Virksomheden stod også bag showkampen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams i Parken tidligere i år.

Efter i 2017 at have annonceret sit comeback, valgte Mikkel Kessler i februar definitivt at stoppe karrieren som professionel bokser.

Danskeren boksede sin sidste kamp for fem år siden, da han tabte til briten Carl Froch i O2 Arena i London.

Danskeren var i alt i ringen i 49 kampe som professionel, og det blev til 46 sejre og tre nederlag.

Kessler hørte i flere år til blandt verdens bedste supermellemvægtere. Han nåede at være verdensmester hos bokseforbundene WBC og WBA.

Mike Tyson boksede sin sidste professionelle kamp i 2005. Han er tidligere verdensmester i sværvægt i flere forbund.