Hamburg: Mikkel Hansen fejrede sin kamp nr. 200 med 12 mål og et sandt bombardement af det franske mål i VM-semifinalen i Hamburg foran 12.500 tilskuere (udsolgt), da Danmark kvalificerede sig til VM-finalen med en sejr på 38-30 over de franske verdensmestre.

Alene syv mål scorede han i første halvleg og droppede den spildprocent, han har haft i de første kampe ved VM.

Den danske første halvleg er noget af det flotteste, Danmark har spillet i mange år. Det var en magtdemonstration af de helt store, og selv om føringen skrumpede ind mod slutningen, var der aldrig tvivl om den danske sejr.

En føring på 21-15 var et fantastisk grundlag mod et fransk hold, der aldrig fik forsvaret til at fungere, og de franske målmænd havde slet ikke samme klasse som legendariske Thierry Omeyer, der optrådte på tv i Hamburg i stedet for i det franske mål.

Mikkel Hansen spillede meget koncentreret, både med sine skud og med sine indspilninger, og det danske spil var tæt på det perfekte.

Vi manglede kun at få Niklas Landins redninger med. Han scorede til gengæld to gange på udkast for første gang i sin karriere.

Anders Zachariassen var meget omhyggelig i det danske angrebsspil og trak flere straffekast ud over sine sikre afslutninger. Detr har ellers været hans problem i de fleste af kampene.

Fløjene Lasse Svan og Magnus Landin scorede på alt, og OL-helten Morten Olsen bidrog til festen som styrmand og med sikre scoringer - sådan som vi kender ham, når han er bedst.

Henrik Toft gjorde det godt i forsvaret sammen med Henrik Møllgaard, der var småskadet, men bed smerterne i sig og styrede sit forsvar på bedste vis.

Mikkel Hansen åbnede anden halvleg, som han sluttede første med en suveræn scoring og sit mål nummer otte til dansk syv-måls-føring ved 22-15.

Det danske forsvar dækkede offensivt, fordi franskmændene ikke havde deres styrke i stregspillet.

Jannick Green blomstrede i rollen som afløser for Niklas Landin, så danskerne kunne holde syv-måls-føringen.

Frankrigs unge stortalent Melvyn Richardsson lyste op med flotte mål, men danskerne holdt ikke op med at score, så franskmændene kom aldrig tættere på.

Det normalt så suveræne franske hold fik aldrig styr på forsvaret og målmandsspillet, og angrebsspillet blev forceret og hektisk i jagten på danske føringer på otte og ni mål.

Danmark nåede også foran med 10 mål ved 30-20.

Hvornår har de franske verdensmestre sidst været bagud med 10 mål?

Og hvornår har en træner med en så sikker føring forlangt time-out for at holde danskerne på rette vej mod VM-finalen.

Det nærmede sig arrogange, men var vældig klogt for at sørge for, at ingen trådte ud af rollerne.

Det var et dansk hold på mesterskabsmarch på udebane med et publikum, der overgav sig.

Mage til effektivitet har vi ikke set på et dansk landshold, og det endte med, at de franske målmænd var helt rundtossede.

Det var ikke kun Mikkel Hansen, men ogås Morten Olsen og Rasmus Lauge, der legede kispus med det franske forsvar. Olsen scorede på alle sine fem første skud.

Danmark er klar til VM-finalen foran 15.000 i Jyske Bank Boksen i Herning, og her er danskerne favoritter til VM-guldet for første gang efter ni sejre i ni VM-kampe.

Hans Lindberg vender tilbage til finalen i stedet for Johan Hansen. Nu behøver Nikolaj Jacobsen ikke vete længere på, om en målmand bliver skadet, og så er Hans Lindberg, der har været klar i en uge, klar til at blive sendt i kamp.

Det er et plaster på såret for Hans Lindberg oven på besøget i hans gamle hjemby Hamburg, hvor han ikke har været, siden hans klub HSV Hamburg fik konkurs i 2015.

Kampens bedste spiller blev som ventet Mikkel Hansen.

Danmark-Frankrig 38-30 (21-15)

Mål for Danmark:

Mikkel Hansen 12, Rasmus Lauge 6, Morten Olsen 5, Anders Zachariassen 5, Lasse Svan 4, Magnus Landin 3, Niklas Landin 2, Henrik Toft 1.

Fransk topscorer blev Kentin Mentin med 8, Melvyn Richardsson lavede 5.