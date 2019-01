Mikkel Hansen: Vi skal turde give hinanden skideballer

Det er nødvendigt at få det bedste frem i alle under VM-slutrunden ved at stille krav, mener Mikkel Hansen.

Hvis det danske håndboldlandshold skal have succes ved VM, er det vigtigt at turde at hanke op i sidemanden, hvis han ikke lever op til forventningerne.

Det mener Mikkel Hansen, som selv er begyndt at tage større ansvar på det område. Det fortæller han før onsdagens VM-opgør mod Sverige.

- Hvis vi lige pludselig ikke stiller krav til hinanden, så er det også lettere at finde sovepuden frem og slappe af, siger Mikkel Hansen.

Hvis ikke der bliver kommunikeret hårdt en gang i mellem og stukket en skideballe ud, så kan en kamp pludselig gå i en skæv retning i for lang tid, forklarer PSG-stjernen.

- Er folk nervøse over lige at hive op i makkeren til venstre eller højre, så kan der komme en reaktion i kampene, hvor man i stedet for fire-fem minutter, hvor det ikke kører, har 10-15 dårlige minutter.

- Derfor er det vigtigt, at der er nogle, der påtager sig den rolle, siger han.

Hansen understreger, at det ikke altid er lige sjovt at skulle råbe og skrige af de andre.

- Nogle gange føler man sig måske heller ikke i position til det, hvis man ikke selv har spillet særligt godt.

- Men der er nogen, der bliver nødt til at gøre det, og det har jeg det faktisk fint med, siger Mikkel Hansen.

Danmark har indtil videre vundet alle syv kampe ved VM, og det skyldes blandt andet en god kommunikation og forståelse for hinanden, og for hvad der skal til for at præstere.

- Vi har en masse dygtige spillere. En del af at være dygtig er også at stille krav både til sig selv, men også til sine holdkammerater. Lever man ikke op til kravene, så skal man også være klar på, at man kan få en skideballe i ny og i næ.

- Hvis jeg ved, at min holdkammerat kan gøre det bedre, så handler det vel også om at fortælle ham det, så han vågner op, lyder det fra Mikkel Hansen.

Danmarks kamp mod Sverige går i gang onsdag klokken 20.30.