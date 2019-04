Midtbaneprofil har mod på mere SønderjyskE

Niki Zimlings aftale med SønderjyskE udløber om to måneder, men midtbaneprofilen ønsker at forlænge.

SønderjyskE: I to kampe i træk har Niki Zimling haft en fod med i livsvigtige mål for SønderjyskE. Han har stadig en "fornuftig" fod, som han beskedent selv udtrykker det.

Statistikken taler sit tydelige sprog. Mens SønderjyskE har haltet gennem foråret, har holdet hentet sejre i de seneste to kampe med Niki Zimling tilbage i startopstillingen.

Den 34-årige midtbaneprofils kontrakt med SønderjyskE udløber om to måneder, men Zimling vil gerne fortsætte i klubben.

- Jeg føler selv, at jeg har masser at byde på. Jeg har mod på mere i SønderjyskE. Men det er ikke mig, der bestemmer det. Det er ikke kun op til mig, sagde Zimling efter sejren over Vejle.

Men hvis det ikke bliver i SønderjyskE, så fortsætter han et andet sted.

- Det er ikke min sidste sæson.

I foråret har Niki Zimling brugt meget tid på sidelinjen for at genoptræne. Midtbanespilleren kunne efter Vejle-kampen både glæde sig over holdets succes og personlig succes. Det var en forløsning at vende tilbage og gøre en forskel i så afgørende kampe.

- Det har været rigtig tungt og hårdt for mig at løbe på sidelinjen. At komme tilbage på den her måde og vinde to kampe. Det er ikke selvsagt, at det bliver sådan. Jeg er utrolig taknemmelig og lykkelig over, at det gik sådan. Som sagt giver det mod på mere og tiltro til, at min fodboldkarriere fortsætter, siger han.