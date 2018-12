Midt i rygtestrøm: Chelsea-boss vil beholde dansk forsvarer

Selv om Andreas Christensen ikke får meget spilletid i Chelsea, så har han en fremtid i den engelske fodboldklub.

Det fastslår Chelsea-manager Maurizio Sarri, efter at den 22-årige dansker på rygteplan er blevet sat i forbindelse med FC Barcelona, der på det seneste har været ramt af skader i midterforsvaret.

Barcelona har dog torsdag løst nogle af forsvarsproblemerne ved at leje Jeison Murillo i Valencia sæsonen ud.

- Jeg tror, at Barcelona har hentet en midterforsvarer.

- Christensen er ikke til salg. Han er en vigtig spiller for os, siger Maurizio Sarri ifølge avisen The Sun.

Den danske landsholdsspiller har blot fået en enkelt kamp i Premier League i denne sæson. Til gengæld er det blevet til fast spilletid i Europa League og den engelske Liga Cup.

Det står dog fast, at Andreas Christensen ikke kommer på banen, når Chelsea lørdag møder Leicester i Premier League på grund af en skade.

- Vi har et mindre problem med Christensen. Det er en lille forstrækning. Lægen siger, at det ikke er alvorligt, og at han blot har brug for at få en pause, siger Sarri.

Andreas Christensen far og agent, Steen Christensen, var i oktober kritisk over for, at sønnen på det tidspunkt sad mere på bænken end spillede fodbold på banen.

- Han er 22 år, og han har spillet tre sæsoner fast. Han har spillet 80 kampe i Bundesligaen og over 40 kampe for Chelsea. Så vi kan ikke bare sige, at nu gemmer vi Andreas væk i en hel sæson på bænken, sagde Steen Christensen dengang til TV3 Sport.

Andreas Christensen var fra 2015 til 2017 udlejet til tyske Borussia Mönchengladbach med stor succes. I sidste sæson var han fast mand i Chelseas midterforsvar.