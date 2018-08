Michael Mørkøv skal gøre Magnus Cort til europamester

Michael Mørkøv skal sørge for en god position til Magnus Cort, når EM-medaljerne skal fordeles.

Det bliver Michael Mørkøv, som skal give sprinteren Magnus Cort de bedste muligheder for at blive europamester, når der søndag køres EM i landevejscykling i Glasgow.

Den danske taktik bliver at spare Corts kræfter så længe som muligt, siger landstræner Anders Lund til TV2 Sport.

- Vi går ind til løbet med en plan om at gemme Magnus Cort til spurten. Vores hemmelige våben er Michael Mørkøv. Han er en af verdens bedste til at køre lead out (hjælpe en holdkammerat frem i en spurt, red.), og han er en mand, som man kan stole 100 procent på

- Cort har punch og fart, men mangler ofte at blive placeret helt rigtigt, og det skal Mørkøv hjælpe ham med, siger landstræneren.

Under Tour de France brød Magnus Cort en kedelig stime på ni år uden en dansk etapesejr i verdens mest prestigefyldte etapeløb, da Cort på 15. etape var første mand over målstregen.

Selv føler bornholmeren sig stærk nok til at kunne være med fremme igen søndag. Det siger han til DR.

- Jeg tror ikke, at jeg er favorit, men jeg er helt sikkert med i kampen. Formen er nogenlunde. Jeg har haft noget pause efter Tour de France og har trænet op igen den seneste uge og føler, at det er fint.

- Nu må vi se, hvordan formen er i cykelløbet, men jeg tror da helt sikkert, at jeg kan være med, siger Cort.

Ud over Mørkøv og Cort består det danske landevejshold af Kasper Asgreen, Lasse Norman Hansen, Alexander Kamp, Casper Pedersen, Mads Pedersen og Michael Carbel.

I alt stiller 136 ryttere til start, blandt dem finder man stjerner som Peter Sagan (Slovakiet), John Degenkolb (Tyskland), Greg Van Avermaet (Belgien) og Alexander Kristoff (Norge).