Mesterhold skal ud at vise, hvad det duer til

Onsdag ude mod Slangerup, fredag hjemme mod topholdet Holsted. Der er ingen tvivl om, at det bliver en særdeles barsk uge for Region Vardes forsvarende mestre. Til gengæld er Esbjergs match mod Grindsted aflyst.

- Jeg vil være tilfreds, hvis vi vinder en af de to matcher i denne uge. Vinder vi begge, vil jeg være ovenud lykkelig.

Region Varde-holdleder Steven Andersen er udmærket godt klar over, at det med stor sandsynlighed kommer til at kræve en ekstraordinær god indsats af hans kørere, hvis først Slangerup og senere Holsted skal ned med nakken.

- Lige nu er mit fokus på Slangerup, og det bliver vanskeligt. Vi har det stort set altid svært derovre, siger Steven Andersen.

Og det må man give ham ret i. De sidste tre gange Region Varde har været i Slangerup, har hjemmeholdet vundet.

- Nu tabte vi så også stort i vores seneste match i Esbjerg. Det havde vi ikke lige regnet, så det er klart, at vi tørster efter revanche. Heldigvis stiller vi med et stærkt hold i Slangerup, så jeg tror på det, tilføjer holdleder, der har udtaget Michael Jepsen Jensen, der i mange sæsoner kørte for netop Slangerup, Mikkel Bech, Mads Korneliussen, Patrick Hansen, Tim Sørensen og Michael Thyme.