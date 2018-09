Mesteren Wozniacki ryger hurtigt ud i Tokyo

Caroline Wozniacki er færdig ved WTA-turneringen Toray Pan Pacific Open i Japan.

Den finaleseedede danske tennisstjerne tabte 2-6, 6-2 og 4-6 til italieneren Camila Giorgi i anden runde.

Danskeren bragte sig i første sæt foran med 1-0, inden den 26-årige modstander overtog initiativet og uden de store anstrengelser kørte først sæt hjem.

Wozniacki kom anderledes godt ud til andet sæt og brød for første i kampen Giorgis serv, da hun gjorde det til 3-1. Sættet blev sluttet af med endnu en brudt serv fra danskeren til 6-2.

Det kunne dog sagtens være endt anderledes. Italieneren havde således hele ni muligheder for at bryde Wozniackis serv, men formåede ikke at udnytte en eneste af dem.

Tredje og afgørende sæt fik en optimal start for danskeren, der bragte sig foran med 2-0. Men igen kom Wozniacki i problemer, mens Giorgi rejste sig og tog sejren.

I første omgang var det ikke meningen, at Wozniacki skulle i aktion før de kinesiske turneringer i Wuhan og Beijing, der spilles senere i september.

Men efter en række tidlige exits og skadeproblemer blev Toray Pan Pacific Open føjet til Wozniackis kalender.

Torsdagens kamp var derfor første gang, at danskeren var i aktion, siden hun i slutningen af august udgik i grand slam-turneringen US Open efter et nederlag i anden runde.

Det tidlige exit i den amerikanske turnering var fjerde gang på to måneder, at anden runde blev endestationen for Wozniacki i en turnering.

Den 28-årige dansker vandt Toray Pan Pacific Open i 2010, 2016 og 2017.