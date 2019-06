Messis ærgerrighed imponerer argentinske kolleger

Lionel Messi er ekstremt sulten efter at vinde et trofæ med det argentinske landshold, siger landstræner.

Argentineren Lionel Messi har vundet et hav af titler på klubplan, men i landsholdsregi udgør en olympisk guldmedalje i 2008 og et U20-verdensmesterskab trofæhøsten.

Ingen af dem var med seniorlandsholdet, som ikke har vundet en titel siden 1993.

Det kan Messi lave om på denne sommer, hvor Argentina deltager ved Copa America, det sydamerikanske mesterskab i fodbold. Og Barcelona-stjernens sult efter at vinde imponerer landstræner Lionel Scaloni.

- Jeg vil gerne fremhæve hans entusiasme i forhold til at spille fodbold. Han var født til at spille fodbold og vinde.

- Vi er imponerede over hans ærgerrighed. At han deler sin vilje til at vinde med os, glæder os enormt, siger Scaloni ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nu 31-årige Messi har flere gange taget pauser fra landsholdet.

Efter Copa America i 2016 sagde han farvel til landsholdet, men vendte siden tilbage. Efter sidste års VM tog han igen en pause, men for tre måneder siden var han så igen at finde i den argentinske landsholdsdragt.

Det glæder landsholdskollega Nicolás Tagliafico.

- Jeg er så heldig, at jeg har spillet på hold med Messi før, og hans ærgerrighed er det, der imponerer mig mest.

- Han vil hele tiden komme tilbage og forsøge at vinde. Det er fantastisk. Han er på samme måde, som han var under VM. Han er afslappet, rolig og har den samme iver som altid, siger Ajax-spilleren.

Argentina er havnet i gruppe med Paraguay, Qatar og Colombia. Holdets første kamp er mod sidstnævnte og finder sted natten til søndag dansk tid.