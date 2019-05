Messi til Barcelona-fans: Grimt at pifte af Countinho

FC Barcelona-stjernen Lionel Messi langer ud efter klubbens fans efter onsdagens 3-0-sejr over Liverpool i den første af to semifinaler i Champions League.

Efter en times spil blev holdkammeraten Philippe Coutinho hevet ud på bænken og forlod banen akkompagneret af utilfredse pift fra Barcelona-fans.

Messi, der scorede to gange i kampen, er utilfreds med behandlingen af brasilianeren.

- På dette tidspunkt er vi nødt til at stå mere sammen end nogensinde, både spillere og fans.

- Det her er noget, som vi skal opnå sammen, og det er ikke nu, at der er behov for at kritisere nogen. Det er grimt at se en holdkammerat blive behandlet på den måde, siger Messi ifølge avisen Marca.

Avisen skriver, at argentineren allerede under kampen gestikulerede til Barcelona-tilskuerne for at få dem til at dæmpe sig, da Countinho blev pillet ud.

Der var store forventninger, da Philippe Coutinho i januar 2018 skiftede fra Liverpool til Barcelona, men den 26-årige brasilianer har haft det svært i den spanske klub.

Flere spanske medier spekulerer i, at midtbanespilleren kan blive solgt allerede til sommer.

Med 3-0-sejren over Liverpool har Barcelona en god chance for at nå Champions League-finalen, hvor enten Ajax Amsterdam eller Tottenham bliver modstanderen. Der er returopgør i Liverpool i næste uge.