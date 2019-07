Messi og argentinsk fodboldchef får straf for Copa-kritik

Chefen for Argentinas fodboldforbund mister sin plads i Fifa-komité efter kritik af dommer under Copa America.

Sydamerikas fodboldforbund, Conmebol, har tirsdag straffet den argentinske fodboldleder Claudio Tapia for at kritisere en dommer under denne sommers Copa America-turnering.

Superstjernen Lionel Messi er samtidig idømt en spilledags karantæne samt en bøde.

Det rapporterer flere internationale nyhedsbureauer, herunder Reuters og AFP.

Tapia, der er formand for Argentinas fodboldforbund, mister sit sæde i Fifa's eksekutivkomité som følge af sine udtalelser.

Conmebol oplyser ifølge AFP, at en afløser til posten i Det Internationale Fodboldforbund vil blive fundet ved en afstemning.

Tapia har siden oktober 2018 repræsenteret det sydamerikanske fodboldforbund i den 35 personers store Fifa-komité.

I et åbent brev offentliggjort den 3. juli langede Tapia ud efter Conmebol og specifikt den dommer, som passede fløjten i Argentinas nederlag til den senere vinder af Copa America, Brasilien.

Ifølge Tapia var dommeren medvirkende til, at Argentina tabte semifinalen til Brasilien med 0-2. Han kritiserede også beskaffenheden af de baner, som lagde græs til turneringens kampe.

Hans beklagelser blev bakket højlydt op af Lionel Messi. Argentinas største fodboldstjerne beskyldte dommerne og Conmebol for bevidst at favorisere værtslandet Brasilien.

Messi har siden undskyldt over for Conmebol, men det fritager ham ikke for en straf.

Tirsdag tildelte forbundet ham en karantæne på én kamp samt en bøde på 1500 dollar, skriver Reuters.

Messi fik i bronzekampen mod Chile et rødt kort og nægtede efter sejren at modtage sin medalje. I stedet tordnede han mod Conmebol.

- Der er ingen tvivl om, at det hele er sat op for Brasilien. Jeg gider ikke være en del af denne korruption, sagde Messi ifølge fodboldmagasinet goal.com.

Forbundet betegner udtalelsen som "uacceptabel", men det afstår fra at straffe ham yderligere.

Ifølge Reuters ventes Messi at udstå karantænen i Argentinas første kvalifikationskamp til VM i 2022.