Messi og Argentina fik første sejr: Nu vokser vores hold

I tredje forsøg lykkedes det Argentinas fodboldlandshold at hente den første sejr ved dette års Copa America.

Søndag slog Lionel Messi og holdkammeraterne Qatar med 2-0, hvilket var nok til at sende Argentina videre til kvartfinalerne.

Argentinerne havde hele 17 skud på mål, mens Qatar blot blev noteret for fire forsøg.

- Vi spillede en god kamp og vandt, hvilket er det vigtigste. Vi havde brug for en kamp som denne for at få noget ro og tro på os selv, siger Lionel Messi ifølge Reuters efter sejren.

- Efterhånden som vi spiller flere kampe sammen, vokser holdet, og på den led var kampen god for os, siger han.

Argentina har langtfra imponeret i Copa America. Holdet indledte turneringen med et 0-2-nederlag til Colombia, inden det blev 1-1 mod Paraguay.

Da 8 af de 12 deltagende hold booker en plads i kvartfinalerne, havde det været en nedtur af de større, hvis Argentina ikke var kommet videre.

Landstræner Lionel Scaloni er nogenlunde tilfreds.

- Det er klart, at der er ting, vi kan forbedre, men vi er tilfredse, siger Scaloni.

- Budskabet er, at så længe vi er med i Copa America, så skal vi presse på.

Ud over Argentina er Brasiliens værter, Venezuela, Colombia, Chile og Peru sikre på at avancere til kvartfinalerne. Natten til tirsdag findes de sidste to kvartfinalister.