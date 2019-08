Messi får tre måneders landsholdskarantæne for hårde udfald

Conmebol straffer Argentinas Lionel Messi med tre måneders landsholdskarantæne for beskyldning om korruption.

Argentinas fodboldlandshold må undvære sin anfører, Lionel Messi, i de kommende tre måneder.

Fredag har det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol, idømt den 32-årige angriber en karantæne på tre måneder.

Det sker som følge af hans beskyldninger om korruption under Copa America-turneringen tidligere denne sommer.

Desuden skal Messi betale en bøde på 50.000 dollar.

Det oplyser Conmebol på sin hjemmeside fredag. Messi har syv dage til at appellere afgørelsen.

I meddelelsen oplyser Conmebol ikke specifikt, hvorfor Messi bliver straffet, men henviser til paragraffer i sit disciplinærreglement, der forbyder "stødende, fornærmende adfærd eller fremsættelse af ærekrænkende udtalelser af enhver art". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udelukkelsen fra landsholdet gælder fra den 3. august, og dermed går Messi glip af venskabskampe mod Chile, Tyskland og Mexico, skriver det spanske sportsmagasin Marca.

I kampen om tredjepladsen i Copa America mellem Argentina og Chile fik Lionel Messi et rødt kort. Efter kampen, som Argentina tabte, nægtede han at deltage i medaljeceremonien og beskyldte Conmebol for "korruption".

- Der er ingen tvivl om, at det hele er sat op for Brasilien. Jeg gider ikke være en del af denne korruption, sagde Messi ifølge fodboldmagasinet goal.com.

Han har siden undskyldt sit udfald over for Conmebol, men det fritager ham altså ikke fra en straf.

I forvejen er Messi idømt en spilledags karantæne for sit røde kort i kampen mod Chile samt en mindre bøde på 1500 dollar.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters ventes han at udstå karantænen i Argentinas første kvalifikationskamp til VM i 2022.