Messi: Vi har været langt bedre end rivalerne

Vi er kommet igennem alt uden at tabe, og det er utroligt, siger Messi efter Barcelonas næsten perfekte sæson.

Med et hattrick ude mod Deportivo La Coruña sikrede Lionel Messi søndag FC Barcelona endnu et spansk mesterskab.

Det er klubbens syvende i løbet af ti år, og titlen er fuldt fortjent ifølge Messi.

- Vi har været vore rivaler langt overlegne. Vi har ikke tabt en kamp i hele sæsonen, siger den argentinske spiller ifølge AFP efter sejren på 4-2.

Med fire runder tilbage kan Barcelona foreløbig se tilbage på 26 sejre og otte uafgjorte kampe.

- Vi har ikke tabt en eneste kamp. Vi har haft nogle hårde opgør, men vi er kommet igennem alt uden at tabe, og det er utroligt, siger Messi.

Forrige weekend vandt klubben også pokalfinalen med en knusende 5-0-sejr over Sevilla.

Sæsonens eneste skuffelse var det samlede nederlag til Roma i kvartfinalen i Champions League.

- Det var et uventet resultat i lyset af vores form. Men det tjener til vores store ros, at vi vinder en titel så svær som denne uden at tabe en kamp, siger Messi.

Barcelonas træner, Ernesto Valverde, bemærker, at holdet fra første runde tilbage i august har ligget på førstepladsen.

Efter 34 kampe har holdet skrabet 86 point sammen. Afstanden til Atlético Madrid på andenpladsen er 11 point, mens Real Madrid er 15 point efter på tredjepladsen.

- Vi har vundet (titlen, red.) med en meget stor margin, og vi var bedst i ligaen, siger Valverde ifølge Reuters.

- Der er altid et lille "men", men vi vil forsøge igen næste sæson, tilføjer han om skuffelsen i Champions League.

Forsvarsspilleren Jordi Alba roser Valverde for i sin første sæson i klubben at styre Barcelona til et nyt mesterskab.

Samtidig langer han ud efter de folk, som gav Valverde skylden for nederlaget til Roma.

- Det er en skændsel, siger han om kritikken.

- Spillerne må tage deres del af ansvaret og indrømme, at vi alle lavede fejl. Valverde fortjener det her mere end nogen anden. Han har håndteret omklædningsrummet perfekt, siger Alba.

Hvis Barcelona undgår nederlag i de resterende fire kampe, bliver holdet det første til at gå gennem en hel sæson i den bedste spanske række som ubesejret.