Mere ilt til hjernen: Riddersholm vil ikke acceptere frustrations-advarsler

SønderjyskE har skrabet for mange karantænedage sammen i denne sæson, mener cheftræner Glen Riddersholm. Han har gjort det klar for sine spillere, at han ikke vil acceptere frustrationsadvarsler.

Derfor har cheftræneren brugt meget tid i denne uge på at gruble over, hvordan han skal stille op.

- Jeg synes, at vi har skruet ned. Hvis vi tager AaB-kampen væk (SønderjyskE fik seks gule kort på 17 frispark, red.), som, jeg synes, var helt ekstraordinært vanvittig, så har vi også ligget på et normalt leje på et til tre kort hver kamp. Så det er helt okay.

Med 67 gule kort har holdet den tvivlsomme ære af at føre statistikken over flest advarsler. SønderjyskE's spillere har raget hele 16 karantænedage til sig.

Nulstillet

Victor Mpindi havde karantæne mod FC Midtjylland, og efter kampen mod AC Horsens, hvor Marcel Rømer, Marc Pedersen og Alexander Bah afvikler deres karantæner, lysner det. Ingen spillere er i karantænefare søndag.

- Da jeg trådte til, lå vi nummer et med over 50 gule kort. Det har været en udfordring, at vi har kæmpet med karantæner ved siden af det spil, vi vil implementere, fortæller Glen Riddersholm

- Vi har fået det nulstillet, og vi går ind til gruppekampene og kan tænke fremad og få noget kontinuitet.

Hvis Glen Riddersholm skal finde lys i karantænemørket, så peger han på, at karantænerne giver andre spillere mulighed for at bevise sig. Mod Horsens erstatter Søren Frederiksen Marcel Rømer, mens Thomas Juel-Nielsen får debut i midterforsvaret på Marc Pedersens plads.

- Det giver nye spillere mulighed for at træde ind og vise, at de har niveauet. Det er jeg ikke så bekymret for, siger Glen Riddersholm