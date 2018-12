Mere EfB-forkælelse: Finske Joni Kauko i det vestjyske frem til sommeren 2021

FODBOLD: Fredag den 21. december 2018. Det har været en af de bedre dage på ledelsesgangen hos superligaklubben Esbjerg fB.

Målmand Jeppe Højbjerg har forlænget frem til sommeren 2022, og nu er der så endnu mere i godteposen fra direktør Brian Knudsen og sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Klubben er nemlig nået til enighed med finske Joni Kauko, som vestjyderne i sommers hentede i Randers FC.

- Kauko har fra den allerførste dag gået ind og vist, hvad han står for. Han arbejder hårdt, han er fysisk stærk, og så er han faktisk også en rigtig dygtig fodboldspiller. Desuden har han en fin evne til at komme i feltet og få scoret nogle mål, roser sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Joni Kauko har en væsentlig andel i EfB's fine efterår, hvor han scoret fem mål, og desuden har han fundet sig rigtig fint til rette på midtbanen og gledet ind i et næsten perfekt samarbejde med Lasha Parunashvili og Jacob Lungi Sørensen.

- Han er en vigtig mand for os på banen. Det tror jeg, at alle kan se, så det er selvfølgelig rigtig dejligt, at det er lykkedes at lave en ny aftale med Kauko.

- Men han bidrager også udenfor banen. Det er vigtigt med et godt omklædningsrum, og den vej rundt er Kauko også en god mand for os.

Joni Kauko har spillet 19 ud af de 20 superligakampe i dette efterår, og han er startet inde i dem alle. Han har misset en enkelt kamp på grund af karantæne.