Mega skuffelse i Team Esbjerg-lejren: Det er bare rigtig tungt

HÅNDBOLD - JV PÅ FALSTER: Der blev ikke sagt ret meget inde i omklædningsrummet i de første ti minutter, da Team Esbjerg torsdag aften havde tabt 28-27 på udebane mod de forsvarende mestre fra Nykøbing Falster.

Nederlaget betyder, at Team Esbjerg nu skal slå Randers HK i den sidste kamp i slutspilspuljen, men samtidig skal København Håndbold, der allerede er sikker på førstepladsen i puljen, vinde deres hjemmekamp mod Nykøbing Falster.

- Det kan selvfølgelig godt gå op i en højere enhed, men vi er bare enormt ærgerlig over at tabe denne her kamp. Det fylder alt lige nu, konstaterede Ida Bjørndalen Karlsson, da døren indtil omklædningsrummet omsider blev åbnet.

- Vores indstilling og fighten var helt i orden, men vi brænder jo nok lidt for meget - og så er det ikke godt nok, at vi ikke kommer frem til en chance, når vi har bolden i de sidste 12 sekunder.

Den tredje udvisning til Vilde Mortensen Ingstad og efterfølgende røde kort til Vilde Mortensen Ingstad fik også stor betydning.

- Vi spiller uden hende i de sidste 35 minutter, og det kan mærkes. Hun er jo en enormt vigtig spiller, så det var ikke ret godt, konstaterede Ida Bjørndalen Karlsson.

Stemningen var naturligvis en anden i Falster-lejren, hvor landsholdsstregen Sarah Iversen var meget lettet efter den knebne sejr.

- Jeg vil sige, at det er en meget hektisk kamp, hvor stemningen i hallen er helt fantastisk. Vi har lige marginalerne på vores side, så det er jeg selvfølgelig glad for, men det kunne lige så nemt være gået den anden vej, mente hun.

Sarah Iversen & Co. skal have point i København i sidste runde for at komme i en DM-semifinale, hvis Team Esbjerg som ventet vinder hjemmekampen over pointløse Randers HK.

- Jeg ved godt, at de allerede har vundet puljen, men jeg ser alligevel kampen som enormt svær. Vi har tabt hver eneste gang til København i denne sæson, så det vil vi meget gerne have lavet om på.