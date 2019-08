Medier: Østrigs alpine fartfænomen Marcel Hirscher stopper

Skisportslegenden Marcel Hirscher vil den kommende uge offentliggøre, at han har bestemt sig for at indstille karrieren. Det skriver flere østrigske medier fredag.

Samtidig har Østrigs skisportsforbund indkaldt til et pressemøde onsdag i Salzburg med Hirscher. Her vil han give et "tilbageblik og indblik" i sin karriere.

Hirscher debuterede i World Cuppen i 2007.

Det østrigske fartfænomen har vundet den samlede World Cup-titel otte gange. Det er flere end nogen anden gennem tiderne. Han har også seks World Cup-titler i både slalom og storslamon. Dertil kommer to gange guld ved OL og adskillige VM-titler.

Det er dog ikke lykkedes ham at slå svenskeren Ingemar Stenmarks rekord på 86 sejre i World Cup-løb. Marcel Hirscher er noteret for 67 sejre.

Den østrigske veteran har gennem længere tid holdt skisportsfans på pinebænken med hensyn til sine planer for fremtiden. I slutningen af juli sagde Hirscher, at han endnu ikke havde besluttet sig.

Senere udsatte han et pressemøde, der var berammet til den 6. august, til "sommeren er forbi". Nu har han ifølge Kronen Zeitung og Kurier, to af Østrigs største aviser, besluttet sig for at indstille karrieren.