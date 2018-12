Mediepres overrasker EM-debutant: Det fylder meget

Hun troede egentlig, hun var godt forberedt, men håndboldtalentet Mie Højlund er alligevel blevet overrasket over interessen for det danske landshold under EM.

Den 21-årige Odense-spiller har spillet flere slutrunder med ungdomslandsholdene, men den igangværende turnering i Frankrig er hendes første på seniorplan. Og forskellen er til at få øje på.

- Der er langt mere mediedækning her. Til ungdomsmesterskaber gik vi og passede os selv, men her skal man hurtigt ud og stå til ansvar for den kamp, man har spillet.

- Der er mange, der er kritisk på ens vegne, hvor man på en måde skal forsvare sig selv lidt, siger Mie Højlund.

Hun skulle have været med til VM sidste år, men meldte fra på grund af en dårlig skulder. I stedet måtte hun følge kampene på tv.

- Når man sidder derhjemme, tænker man ikke over, hvor meget der foregår bag kulisserne, og hvor meget eksempelvis medierne egentlig fylder. Det får man øjnene op for, når man er her.

- Det fylder meget, at man hele tiden skal sørge for, at man ikke går ud og udtaler sig om noget, man ikke burde. Og at man lige tænker sig om en ekstra gang, forklarer Mie Højlund.

I selve kampene skal playmakertalentet også vænne sig til en anden rolle, end hun havde, da hun var stjerne på ungdomslandsholdet.

- Der er kæmpeforskel. Ved ungdomsslutrunder har jeg haft mere ansvar og lidt mere at bidrage med på og uden for banen. Her er jeg i en position, hvor jeg prøver at lære så meget som muligt.

- Jeg observerer lidt mere. Der er mange rutinerede kræfter og mange virkelig dygtige spillere. Ligesom jeg har gjort i Odense, vil jeg prøve at kæmpe mig til mere og mere ansvar, siger Mie Højlund.

Sammen med holdkammeraterne spiller hun mandag aften mod Rusland i Danmarks anden kamp i mellemrunden.