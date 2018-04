Matchfixingnævnet har fået tilsendt nyt materiale i "SønderjyskE-sagen", der kan udlægges som om, at en SønderjyskE-spiller indrømmer, at han blev beordret til ikke at score i kampen mod FC Midtjylland den 18. marts.

"Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud. Men alle andre hold ville have gjort lige som os". Nogenlunde sådan skulle det have lydt i en besked på det sociale medie Snapchat - sendt fra SønderjyskE-spilleren Mads Hvilsom til Jesper Bøge, der spiller i Hobro, efter SønderjyskE's kamp mod FC Midtjylland den 18. marts. Det skriver Ekstra Bladet.

Dermed er der nu en øget risiko for, at SønderjyskE's nederlag til FC Midtjylland bliver en sag i Matchfixingnævnet - da et screendump af den reelle snap - der kan udlægges som en indrømmelse fra Sønderjyske-spilleren Mads Hvilsom af, at han i kampen blev beordret til ikke at score - er blevet sendt til nævnet. Ekstra Bladet har ikke den specifikke tekst, men har fra en kilde "med stor indsigt i sagen" fået gengivet ordlyden, som den står ovenfor.

Konsekvensen af, at SønderjyskE tabte kampen, blev, at Hobro endte på en syvendeplads i grundspillet, og de er dermed endt i en svær nedrykningsgruppe.