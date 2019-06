Medie: Voldtægtsanklage mod Ronaldo er droppet

En voldtægtsanklage mod fodboldspilleren Cristiano Ronaldo i USA er droppet, skriver finansmediet Bloomberg.

Bloomberg har af en retsinstans i Las Vegas fået oplyst, at sagen frivilligt er blevet droppet.

Det vides ikke, om der er indgået et forlig i sagen.

Sidste år skabte anklagen mod Ronaldo store overskrifter, og The New York Times skrev i marts, at portugiseren ikke ville rejse med til USA af frygt for at blive arresteret.

Ronaldo har offentligt afvist anklagen om voldtægt.