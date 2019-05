Medie: Tidligere FCM-spiller kan være på vej til SønderjyskE

SønderjyskE: Endnu en spiller, der har en fælles fortid med Glen Riddersholm, kan være på vej til SønderjyskE.

Først var det Rilwan Hassan, og nu kan 25-årige Patrick Banggaard være på vej til klubben. Ifølge Der Nordschleswiger er forsvarsspilleren blevet spottet ved Haderslev Idrætscenter tirsdag.

Skal Banggaard skifte, skal SønderjyskE først løse ham fra hans kontrakt med Darmstadt, som udløber næste sommer.

SønderjyskE's sportschef, Hans Jørgen Haysen, udtalte tirsdag til JydskeVestkysten, at man i øjeblikket arbejder på at styrke forsvaret, og det tyder altså på, at det kan være Patrick Banggaard, der er på vej tilbage til Danmark.

Banggaard spillede i FC Midtjylland frem til januar 2017, hvor han skiftede til Darmstadt. Herfra har han været lejet ud til Roda og Pafos.