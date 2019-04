Medie: Nordsjælland-træner har været til jobsamtale i Ribe-Esbjerg

Ribe-Esbjerg: Lars Walther, der deler trænerrollen i Ribe-Esbjerg med Jan Paulsen, har stadig to år tilbage af sin kontrakt, men ifølge TV 2 Sports oplysninger, så kan en ny træner være på vej.

Ian Marko Fog har været til hemmelig jobsamtale i klubben, skriver TV2 Sport. Noget, han dog ikke ønsker at be- eller afkræfte.

- Det er altid smigrende, når ens navn bliver nævnt, men jeg har ingen kommentarer til, hvem jeg har talt eller ikke talt med. Jeg kan kun sige, at jeg har fået flere forespørgsler, og det er jeg både glad for og positivt overrasket over. Men jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal lave efter denne sæson, siger Ian Marko Fog til TV 2 Sport.

Lars Walther forventer at være i klubben efter sommerpausen.

- Jeg fik at vide i sidste uge, at jeg skal fortsætte i næste sæson, så det er det eneste, jeg forholder mig til. Vi er i gang med at se på, hvordan vi lukker de huller, der er i truppen til næste sæson, siger Lars Walther til TV 2 SPORT og afviser at svare på, om han kender til klubbens dialog med Ian Marko Fog.