Medie: Mensing skifter til TTH Holstebro om et år

SønderjyskE: Det tyder på, at den kommende sæson bliver Aaron Mensings sidste i SønderjyskE i denne omgang.

Ifølge Der Nordschleswiger har Mensing skrevet under på en kontrakt med TTH Holstebro fra næste sommer, hvor kontrakten med SønderjyskE udløber.

For en måned siden fortalte JydskeVestkysten, at TTH Holstebro havde den unge komet i kikkerten.

Dengang ville hverken TTH Holstebro eller Mensing kommentere sagen, men nu er en aftale altså tilsyneladende faldet på plads.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har SønderjyskE arbejdet hårdt på at holde på Aaron Mensing udover kontraktudløbet næste sommer.

SønderjyskE kunne dog have mistet Mensing endnu tidligere. I efteråret offentliggjorde klubben, at Mensing havde skrevet under på en ny aftale, der sikrede ham flere lønkroner, men også fjernede den klausul, der gjorde, at han kunne skifte til en anden klub efter den netop overståede sæson.