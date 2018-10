Medie: Gent præsenterer Thorup som cheftræner onsdag

Mestertræneren Jess Thorup bliver onsdag klokken 16 præsenteret som ny cheftræner i belgiske KAA Gent.

Det skriver avisen Het Nieuwsblad på sin hjemmeside.

Den 48-årige FC Midtjylland-træner ankom til Belgien tirsdag aften, og både Gent og FCM har bekræftet, at Thorup har været i Gent for at forhandle en kontrakt på plads.

Ifølge Het Nieuwsblad får Jess Thorup en kontrakt, der løber frem til 2021.

Avisen kan desuden berette, at Gent betaler 400.000 euro svarende til tre millioner kroner for at løse Jess Thorup fra kontrakten i FCM.

Jess Thorup kom til FCM i sommeren 2015, og i sidste sæson førte han klubben til DM-guld efter et kapløb med Brøndby.

Gent har været uden cheftræner siden mandag, hvor Yves Vanderhaeghe blev fyret efter en skidt start på sæsonen.