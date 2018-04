Medie: Fifa undersøger danske klubbers brug af mindreårige

FC København og FC Nordsjælland undersøges af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i sager af samme karakter, der tidligere har givet de spanske storklubber FC Barcelona, Atlético de Madrid og Real Madrid forbud mod at købe fodboldspillere i en periode.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Fifa undersøger angiveligt, om de to klubber har brudt forbundets regler om handel med mindreårige. Det erfarer Jyllands-Posten fra centralt placerede kilder.

Sagerne minder om en dom fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS) mod FC Midtjylland i 2008, da klubben hentede afrikanere til Danmark som amatører under påskud af, at de først og fremmest var studerende. Det afviste CAS.

I FC København undersøger Fifa Jyllands-Postens afsløring af klubbens brug af Aboubakar Keita i 2014-15, da han var under 18 år.

I FC Nordsjælland er der tale om klubbens tilknytning af amerikaneren Jonathan Amon, da han i 2015 kom til Danmark som 16-årig. Begge spillere har nu kontrakt med deres respektive klubber.

Foruden Fifas undersøgelse af Amon skriver Jyllands-Posten, at FC Nordsjælland risikerer yderligere Fifa-undersøgelser om tilknytningen af seks mindreårige, afrikanske spillere fra klubbens ejer, det ghanesiske talentakademi Right to Dream (RTD).

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er RTD i forvejen involveret i en Fifa-undersøgelse om samme emne af den engelske storklub Manchester City.

FC København har afvist at have brudt reglerne i sagen om Keita og ønsker som FC Nordsjælland ikke at interviewes, skriver Jyllands-Posten.