Medie: FC Nordsjælland-anfører er på vej til Celta Vigo

Mathias Jensen forventes at skifte til Celta Vigo for 50 millioner i denne uge, skriver Ekstra Bladet.

Danmarks U21-landsholdsanfører i fodbold, Mathias Jensen, kan være det næste danske stjerneskud, som bytter Superligaen ud med en større liga.

Ifølge Ekstra Bladet er FC Nordsjælland-kaptajnen på vej til at bytte Farum ud med spanske Vigo, hvor han skal spille for Celta Vigo i den spanske Primera Division.

Ifølge avisen bliver overgangssummen for midtbanespilleren cirka 50 millioner kroner, og skiftet forventes at komme på plads i løbet af en uge.

Celta Vigo har i sommerens transfervindue sagt farvel til en anden dansk midtbanespiller i form af Daniel Wass. Den spanske klub råder fortsat over Pione Sisto og Andrew Hjulsager.

Det var først i foråret 2017, at Mathias Jensen for alvor bed sig fast som startende spiller for FC Nordsjælland, men siden har han lavet en kometkarriere.

Gode præstationer sendte ham med til U21-EM i Polen i sommeren 2017, selv om han årgangsmæssigt også har alderen til at være på det nuværende U21-landshold, som kæmper om at komme med til næste sommers slutrunde i Italien.

I sidste sæson scorede den afleveringsstærke centrale midtbanespiller 12 gange i 35 superligakampe, da FC Nordsjælland overraskende sikrede sig bronzemedaljer.