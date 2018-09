Medie: DBU har fundet 23 spillere til landsholdet

Det er lykkedes Dansk Boldspil-Union (DBU) at finde 23 spillere, som kan spille landskampene mod Slovakiet og Wales i denne uge.

Det erfarer fodboldmediet bold.dk, som oplyser at holdet skal mødes tirsdag klokken 13 og derefter flyve til Slovakiet, hvor Danmark efter planen skal spille testkamp onsdag aften.

Hvem spillerne er, og hvilket niveau de sædvanligvis spiller på, melder historien ikke noget om.

Som følge af den igangværende konflikt, der forhindrer DBU i at stille med de spillere, som landstræner Åge Hareide oprindelig har udtaget, har unionen været på jagt efter afløsere i de lavere divisioner.

Det sker for at undgå nye aflysninger, som dem kvindelandsholdet var ude for sidste år.

Flere spillere har undervejs i forløbet givet udtryk for, at de var klar til at stille op, blot for senere at trække deres tilsagn tilbage.

Mandag stod det klart, at DBU havde henvendt sig til klubberne i 2. division, hvor man finder en del spillere med amatørstatus, som ikke er medlemmer af Spillerforeningen.

Mens flere klubber udtrykte ærgrelse over at bliver inddraget i konflikten, var andre mere positive over for henvendelsen. Tarup Paarup meddelte, at klubben havde opfordret sine spillere til at sige ja til DBU.

DBU har chartret et fly, der er klar til at fragte holdet til Slovakiet, hvor kampen efter planen skal spilles onsdag.

Søndag er der point på spil i den nye Nations League, når Danmark tager imod Wales i Aarhus.