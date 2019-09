Matthew Pistilli er tilbage: Esbjerg Energy henter en guldhelt tilbage

Matthew Pistilli får efter planen comeback i hjemmekampen mod Herning på fredag. Esbjerg Energy dummede sig tirsdag aften ved at smide en 2-0-føring mod Herlev. Det kostede to point.

- Jeg er faktisk også lidt overrasket over, at det kan lykkes at hente en spiller som Pistilli tilbage til Esbjerg. Han er kun 30 år, han er i sin bedste alder som ishockeyspiller og har stadig meget at give. Det her er et kup for os, siger Mark Pederson.

Mens hans kommende holdkammerater kæmpede for point i premieren i Herlev tirsdag aften, landede Pistilli i Billund Lufthavn, og planen er, at han træner med holdet onsdag og får comeback i fredagens hjemmekamp mod Herning. Pistilli får i første omgang en såkaldt "tryout" - altså en slags prøveperiode, på tre kampe til at bevise, at han er lige så god, som han var engang - eller måske endda bedre - og træner Mark Pederson glæder sig over gensynet.

Det er en af de nyheder, der nærmest synes for god til at være sand.

Gardering i offensiven

Matthew Pistilli vekslede for tre sæsoner siden guldet og den personlige succes i Esbjerg Energy til en kontrakt i tysk ishockey med Löwen Frankfurt i den næstbedste tyske liga, hvor han i 184 kampe har lavet ikke færre end 210 point på tre sæsoner. Springet til den bedste liga er det dog ikke blevet til, og nu vender han altså tilbage til den klub, han var med til at gøre til mester for godt tre år siden.

- Jeg har holdt kontakten med ham i alle tre år, det gør jeg med mange af de spillere, der har været her. Det er egentlig ikke med henblik på at hente dem tilbage, det er mere på det menneskelige plan, fordi man jo får et personligt forhold til mange af dem. At den kontakt så kan munde ud i, at han vælger at komme tilbage til Esbjerg, er bare fantastisk, siger Mark Pederson, der forventer, at Matthew Pistilli bidrager med den spilintelligens og det gode blik spillet, han imponerede med i guldsæsonen. Og så må han naturligvis også gerne bidrage med masser af mål og point, som han gjorde sidst.

- Han bliver en gevinst for os, det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Mark Pederson, der med aftalen med Matthew Pistilli understreger, at Esbjerg Energy mener det alvorligt med jagten på den gode sæsonstart, holdet har misset det seneste par sæsoner. Nyindkøbte Grayson Downing er ude i de kommende uger, og samtidig er Christian Wejse i karantæne i yderligere tre spilledage. Offensiven er altså svækket - det skal Pistilli være med til at råde bod på. Med det samme.