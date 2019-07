Martin Braithwaite skifter permanent til Leganes

Den 28-årige angriber forlader Middlesbrough til fordel for den spanske klub efter et succesfyldt lejeophold.

Den danske landsholdsspiller i fodbold Martin Braithwaite har skrevet kontrakt med Leganes i Spanien.

Det oplyser hans hidtidige klub, Middlesbrough, samt Leganes i tweets sent onsdag aften.

I foråret var Braithwaite udlejet til netop Leganes, hvor han scorede fem mål i 21 kampe. Fire af målene faldt i ligakampe, mens det femte var i den spanske pokalturnering.

Kontrakten med Leganes, der spiller i den bedste spanske række, løber frem til 30. juni 2023 ifølge transfermarkt.com.

Der er ingen oplysninger om transfersummen.

Danskeren kom til Middlesbrough fra Toulouse i Frankrig i sommeren 2017. Han nåede at spille 40 kampe for den engelske klub fordelt på to sæsoner, hvor han ud over sit ophold i Leganes har været udlejet til Bordeaux.

I de 36 ligakampe Braitwaite spillede for Middlesbrough i den næstbedste række, scorede han otte mål.