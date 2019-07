Marokkos træner efter overraskende nederlag: Jeg er flov

Man er nødt til at se fremad og kun huske på de gode ting.

Sådan lyder budskabet fra Marokkos landstræner, franske Hervé Renard, efter holdets højst overraskende nederlag til Benin i ottendedelsfinalen i Africa Cup of Nations fredag aften.

- Jeg er en smule flov. Især over for alle de mennesker, der har støttet os i over tre år, siger han med henvisning til, at han blev cheftræner i februar 2016.

- I livet vil der altid være nogle, som er imod dig, men det her er livet. Du er bare nødt til at se fremad og kun huske på de positive ting.

- Det eneste, jeg vil sige, er mange tak til alle de fans, der er kommet hele vejen til Egypten for at støtte os, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

50-årige Hervé Renard førte i 2015 Elfenbenskysten til Africa Cup of Nations-titlen, og tre år forinden var det Zambia, han førte til sejr ved turneringen.

Med fredagens nederlag til Benin misser franskmanden dermed chancen for at blive den første træner, der vinder titlen med tre forskellige lande.

Benin kom foran i anden halvleg ved Moise Adilehou, men Leganes-angriberen Youssef En-Nesyri udlignede til 1-1 med et kvarter igen.

Langt inde i overtiden misbrugte Marokkos Hakim Ziyech en gylden mulighed for at sikre sejren, men Ajax-stjernen misbrugte sit forsøg på et straffespark.

Så skulle der forlænget spilletid til, og her fik Benin en spiller udvist med to gule kort. Der blev dog ikke scoret, og så skulle kampen afgøres i en straffesparkskonkurrence.

Her misbrugte Marokko to forsøg, mens Benin scorede fire gange, og dermed var overraskelsen en realitet.

Benin møder Senegal i kvartfinalen.