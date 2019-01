København: Nikolaj Markussen er klar som VM-joker med sit kanonskud og sit frygtede hopskud.

- Jeg fik et slag mod Ungarn og havde en blødning i foden, men nu er jeg klar igen, forsikrede han efter onsdagens træning.

- Jeg har været med på landsholdet tidligere, og det er en fornøjelse at være med igen. Jeg fik vist Nikolaj Jacobsen, hvad jeg kan bidrage med, da vi slog Ungarn i Aarhus, men det er svært at slå sig igennem som venstre back. Her har vi flere spillere i verdensklasse.

- Jeg føler, det er gået fint for mig i BSV, og det er de samme kvaliteter, jeg forsøger at overføre til landsholdet, men jeg er ikke kun med for at skyde. Jeg forsøger også at bidrage med frispilninger, og jeg er med i de mange kombinationer.

- I forsvaret kan jeg komme til at dække venstre fløj, men ellers vil jeg nok blive udskiftet, når vi dækker op, konstaterer skarpskytten fra BSV.

Han er truppens hårdtslående puncher som venstre back, og træningen har vist, at han er et glimrende alternativ til Mikkel Hansen.