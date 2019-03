Markant investering i sportsligt setup på vej i Brøndby

Brøndbys nye sportsdirektør, Ebbe Sand, kan se frem til et større økonomisk råderum i de kommende år, når han skal sammensætte truppen.

Af klubbens årsregnskab onsdag fremgår det, at man for 2018 har opnået et overskud på 10,4 millioner kroner, som er det bedste resultat siden 2006.

Ifølge klubbens Strategi 6.4 skulle Brøndby i 2019 opnå økonomisk balance, og dermed er man et år forud i forhold til planen. Det får bestyrelsen til at opdatere strategien for de kommende fire år.

Frem mod 2022 vil klubben hæve budgettet til det sportslige setup - herunder også ungdomsafdelingen Masterclass - med hele 50 procent i forhold til det tidligere planlagte budget for 2019.

Det øgede budget ændrer dog ikke på ambitionerne for holdet, der i forvejen var høje.

- Den opdaterede Strategi 6.4 er derfor fuldstændig uændret, når det gælder vores måde at tænke fodbold på. Vi skal stadigvæk spille presfodbold og spille med om medaljer og pokaler i toppen af dansk fodbold hvert år, siger Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.

Den forbedrede økonomi i klubben samt en varslet aktieemission senere i 2019 til 100 millioner kroner skal danne grundlaget for det øgede budget.

Derudover forventer man ifølge regnskabet at tjene 44 millioner kroner på spillersalg til sommer.

Det øgede budget har samtidig den konsekvens, at klubben for 2019 og 2020 forventer at være tilbage i røde tal, mens man igen i 2021 har et mål om at være i økonomisk balance.

Med opdateringen af strategien og de flere penge, som skal kanaliseres i retning af ungdomssatsningen Masterclass, lægges der også vægt på, at flere ungdomsspillere skal nå igennem til Superliga-mandskabet i fremtiden.

- I Brøndby IF er vi rigtig dygtige til år efter år at udvikle en lind strøm af talenter til diverse ungdomslandshold, og senest i 2018 havde vi 20 ungdomsspillere repræsenteret på diverse ungdomslandshold, siger sportsdirektøren.

- Men det er ingen hemmelighed, at vi ønsker, at flere af vores egne talenter tager det fulde skridt ind på vores Superliga-hold. Vi ønsker med den opdaterede Strategi 6.4 at sætte endnu mere strøm til vores talentarbejde i årene, der kommer.

Med to runder tilbage af grundspillet i Superligaen er Brøndby nummer fem og dermed inden for top-6, som går videre til mesterskabsspillet.

Holdet har to point op til OB på bronzepladsen, mens der også er to point ned til AaB på syvendepladsen.