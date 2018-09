Mark O. Madsen var i tvivl om sejr: Jeg greb min chance

Den danske MMA-kæmper Mark O. Madsen dominerede lørdag Alexandre Bordin i samtlige tre omgange, men danskeren følte sig ikke på noget tidspunkt sikker på sejren mod den franske judospecialist.

Havde Mark O. Madsen kortvarigt fået koncentrationssvigt, kunne kampen være tippet den modsatte vej.

Det siger han til TV3 Sport, efter at han sikrede pointsejren på 3-0.

- Det er ubeskriveligt dejligt at stå her som sejrherre. Jeg var i tvivl, om jeg ville tage sejren. Det er MMA, det er uforudsigeligt, og man kan afgøre det på et splitsekund.

- Han havde chancen hele vejen igennem, ligesom jeg selv havde. Jeg formåede bare at kapitalisere af min chance, siger Mark O. Madsen.

Efter et halvt minut løftede danskeren sin modstander op og smed ham i gulvet, og her blev franskmanden i resten af første omgang på fem minutter.

Madsen lagde sig på modstanderen og uddelte slag og albuer, men Bordin var sej og tvang kampen ud i anden omgang, som Madsen aldrig før har prøvet.

Den danske dominans fortsatte i de to resterende omgange, og trods et desperat forsøg fra Bordin i tredje gang omgang, kunne der ikke pilles ved den danske sejr. Det var falstringens femte sejr af fem mulige.

Mark O. Madsen annoncerede for et halvt år siden, at han droppede brydning og jagten på endnu et OL for helt at hellige sig MMA-karrieren.

- Jeg vil gerne takke alle, der er dukket op, fordi I støtter min rejse mod OL - det er selvfølgelig UFC, MMA's svar på OL, siger Mark O. Madsen henvendt til publikum.

UFC står for Ultimate Fighting Championship, og det er her, at pengene i Mixed Martial Arts er størst.