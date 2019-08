Mark Brink vil være med til at vende skuden mod Lyngby: Fedt tidspunkt at få chancen på

Mark Brink nyder ikke ligefrem sin tjans som fjerdevalg på midtbanen i EfB, men han har indtil videre respekteret trænerens valg. Mod Lyngby får han chancen for at vise sig frem, og han håber, at det også er en chance for en mere permanent plads blandt de første 11.

- Ja, jeg satser virkelig stærkt på, at jeg skal spille. Det regner jeg helt sikkert med, jeg synes, jeg har vist mig godt frem til træning, og jeg er den naturlige afløser på midtbanen, som han siger om den mulighed for spilletid, der åbnede sig, da Jacob "Lungi" Sørensen røg i karantæne efter advarslen i Aalborg i søndags.

- Det er bare ikke sjovt at stå i kø, men jeg måtte jo respektere, at de tre bare gjorde det fremragende, da vi vandt bronze. Nu har jeg større ambitioner end bare at være fjerdevalg. Jeg kom en uge tidligere end planlagt tilbage fra ferie og har virkelig arbejdet hårdt på træningsbanen, så selvfølgelig vil jeg også spille, siger Mark Brink.

- Personligt har jeg virkelig alt at vinde i sådan en kamp. Tænk, hvis jeg kan være med til at vende det her for os, det bør da stille mig langt stærkere, når træneren skal sætte hold næste gang. Det her er måske min store chance, siger Mark Brink.

En mulighed, der altså falder på et stærkt kritisk tidspunkt af sæsonen efter fem kampe og blot et point, men det skræmmer ikke den 21-årige midtbanespiller - tværtimod. Han ser det som en perfekt mulighed for at gøre en forskel.

Med iver og omtanke

Det får han så chancen for i den hypervigtige kamp mod Lyngby, og den skal bare have fuldt smadder hele vejen igennem. Om han så skal bæres dødtræt fra banen efter en time, så må det være sådan, som han siger. Men dog også med et lille forbehold.

- Jeg ved godt, at jeg ikke skal ind og redde hele verden, så jeg skal selvfølgelig ikke bare fare rundt og spille min egen kamp, men det her er virkelig ikke en tid, hvor man skal løbe og gemme sig. Uanset alder og erfaring, vi skal alle samme vise os frem, vi skal alle sammen vise, at vi vil det her, og jeg skal både gøre det ved at arbejde hårdt uden bold og ved at være klog med bolden, siger Mark Brink, der er indstillet på en kamp, der meget vel kan byde på langt mere møgbeskidt løbearbejde end skønspil med den lille runde.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke er mærket af modgangen, selvfølgelig er vi det. Og udgangspunktet skal være den defensive base, der fungerede så godt for i den seneste sæson. Det er ikke sikkert, at det bliver så kønt at se på, og tilskuerne skal nok have tålmodighed med os, men selv om jeg da også mener, at vi på en måde er forpligtet til at underholde, når vi er på hjemmebane, er det vigtigste altså, at vi vinder, siger Mark Brink.