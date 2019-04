Maria Mose Vestergaard siger farvel til Team Esbjerg

Maria Mose Vestergaard forlader Team Esbjerg ved udløbet af sin toårige kontrakt 30. juni 2019. Hun har underskrevet en aftale med en anden dansk klub, og dermed skal den 23-årige fløjspiller for første gang prøve talentet af uden for det esbjergensiske håndboldmiljø.

Det skriver Team Esbjerg i en pressemeddelelse, men hun er nu på ingen måde utilfreds med at være i klubben.

- Hun skifter udelukkende for at få mere spilletid. Maria har været udenfor i lang tid, så hun har brug for at spile meget for at komme tilbage på topniveau, siger spilleragent Susan Andersen til JydskeVestkysten.

Maria Mose Vestergaard vendte for nylig tilbage efter næsten et års genoptræning oven på en korsbåndsskade i venstre knæ og fortsat med den norske landsholdsspiller, Sanna Solberg, som en hård konkurrent til spilletiden på venstre fløj.

- Det var egentlig først, da jeg kom til at træne med og spille kampe igen, at jeg begyndte at tænke på fremtiden. Team Esbjerg meldte, at klubben gerne ville beholde mig, men jeg blev lidt skuffet over og ked af det tilbud, jeg fik. På samme tid føler jeg, at jeg nået til et punkt i min karriere, hvor jeg er klar til at prøve noget nyt. Jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, hvor jeg vil få meget tillid, ansvar og den spilletid, som er nødvendig for at komme tilbage på mit tidligere niveau, siger Maria Mose Vestergaard.

Hun debuterede for fire år siden i en pokalkamp mod FC Midtjylland og fik sit gennembrud i 2016-2017-sæsonen, da Susanne Kastrup Forslund fra september holdt pause på grund af graviditet.