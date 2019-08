Manchester United undersøger racistiske opslag mod Pogba

Paul Pogba brændte et straffespark mod Wolverhampton og blev efterfølgende udsat for racisme.

Manchester United har igangsat en undersøgelse af racistiske opslag rettet mod Paul Pogba.

Den franske midtbanespiller brændte et straffespark midtvejs i anden halvleg af mandagens kamp mod Wolverhampton. Kampen endte 1-1.

Ifølge United blev han efterfølgende offer for racistiske bemærkninger på sociale medier, og klubben vil nu til bunds i sagen.

- De personer, som udtrykker sådanne holdninger, repræsenterer ikke vores fantastiske klub. Det er opløftende at se, at størstedelen af vores fans fordømmer det på de sociale medier, lyder fra klubben ifølge BBC.

- Manchester United har nultolerance over for enhver form for racisme og diskrimination, og vi har længe arbejdet imod det.

- Vi vil arbejde for at identificere de få, det drejer sig om, og straffe dem, så hårdt vi kan i den slags sager, skriver United.

Ifølge BBC er Pogba den anden Premier League-spiller, der er blevet offer for racistiske kommentarer i begyndelsen af sæsonen.

Også Chelsea-angriberen Tammy Abraham var angiveligt genstand for racisme efter sin afbrænder i den europæiske Super Cup mod Liverpool.

Efter uafgjort mod Wolverhampton ligger United på fjerdepladsen i Premier League.