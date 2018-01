Manchester United topper fortsat fodboldens pengeliste

Manchester United fastholder lige akkurat positionen som nummer et på den årlige liste fra konsulentfirmaet Deloitte over fodboldklubber med de største indtægter.

Det er tiende gang, at den engelske storklub topper den såkaldte Money League (pengeligaen, red.).

I sæsonen 2016/17 havde United en omsætning på 593 millioner pund. Omregnet til euro giver det 676 millioner.

Det er bare 1,7 millioner euro mere end Real Madrid på andenpladsen.

Opgørelsen fra Deloitte, der er offentliggjort tirsdag, kommer, dagen efter at Manchester United bekræftede købet af Alexis Sánchez fra Arsenal.

Den 29-årige chilener bliver ifølge flere medier den bedst betalte spiller i Premier League.

At pengene i den bedste engelske fodboldrække er større end i alle andre ligaer illustreres af, at halvdelen af de 20 klubber på listen spiller i Premier League.

Overordnet er salg af tv-rettigheder den største enkeltstående indtægtskilde for Money League-klubberne. Tv-aftalerne udgør 45 procent af de samlede indtægter.

Og indtægterne fra den kant bliver måske endnu større.

Store selskaber som for eksempel Facebook og Amazon menes at have fået øjnene op for potentialet i at kunne vise topfodbold fra England, og det kan være med til at pumpe klubbernes indtægter yderligere op.

- Pengeligaen har et særligt engelsk præg i år, fastslår Tim Bridge, chef for Deloittes Sports Business Group.

Om Premier League på længere sigt kan fastholde sin dominerende position afhænger af omfanget af den tv-aftale, som fra sæsonen 2019/20 afløser den nuværende, tilføjer han.

Samlet øgede de 20 klubber på Deloittes liste i 2016/2017 omsætningen med seks procent til 7,9 milliarder euro - svarende til 58,8 milliarder kroner.

Det er det højeste beløb, i de 21 år Money League er blevet lavet.