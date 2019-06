Manchester United-angriber sparker Chile i kvartfinalen

Chile er efter en sejr over Ecuador videre til knockoutfasen i Copa America. Alexis Sánchez scorer igen.

Den forsvarende sydamerikanske mester i fodbold, Chile, er klar til kvartfinalen i dette års turnering.

Natten til lørdag dansk tid besejrede Chile således i et tæt opgør Ecuador med 2-1.

Angriberen Alexis Sánchez scorede sejrsmålet i det 51. minut. Sánchez, der spiller for Manchester United, er dermed oppe på to mål i turneringen.

Sánchez scorede også i Chiles indledende kamp mod Japan, som endte 4-0. Det var hans første mål i fem måneder.

I Premier League lykkedes det ham i den forgangne sæson kun at score et mål i de 20 kampe, han spillede. Totalt har Sánchez i sine to sæsoner hos United kun scoret tre gange i ligaen.

I Copa America virker han anderledes skarp.

Chile tog føringen i det 8. minut ved Jose Fuenzalida. Men i det 26. minut udlignede Enner Valencia for Ecuador på et straffespark begået af Chiles målmand, Gabriel Arias.

Tidligt i anden halvleg slog Sánchez så til, da han med et halvforkølet spark ekspederede en tværaflevering fra højre side i nettet til 2-1.

Chile, Copa America-vindere i både 2015 og 2016, fører gruppe C med seks point foran Uruguay med fire point. Japan er treer med ét point, mens Ecuador er pointløse på sidstepladsen.

Dette års turnering afvikles i Brasilien.