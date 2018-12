Manchester City snupper tronen før Liverpool-United

Med en sejr på 3-1 over Everton lagde Manchester City sig på førstepladsen før Liverpools kamp mod United.

Manchester City fortsætter med at gøre rent bord på hjemmebane i Premier League.

Lørdag vandt Josep Guardiolas mandskab 3-1 over Everton. Gabriel Jesus bidrog med to mål i sejren, der var Citys niende i lige så mange hjemmekampe i denne sæson.

De tre point bringer City op på førstepladsen i den bedste engelske fodboldrække. I hvert fald for en stund.

Søndag mødes Liverpool og Manchester United på Anfield, og en sejr til Liverpool kan sende Merseyside-klubben tilbage på tronen.

City har 44 point, mens Liverpool har 42.

City gik ind til lørdagens opgør som stor favorit, men topholdet fik sig en forskrækkelse et kvarter inde i kampen.

Evertons Richarlison fik serveret en kæmpechance på et sølvfad, men han misbrugte den ved at losse læderet over mål.

Så stod der ellers City på begivenhederne. Gabriel Jesus var valgt til Guardiolas startopstilling, og ham havde Everton-defensiven svært ved at holde styr på.

Efter en snes minutter var det kun en stor redning af Everton-keeper Jordan Pickford, som forhindrede en scoring fra den brasilianske angriber.

Men to minutter senere gik den ikke længere.

Jesus rykkede fri på den rigtige side af offsidelinjen, og hans flade skud gik forbi Pickfords hænder. 1-0 til City.

Leroy Sané stod for assisten. Det var oplæg nummer 21 fra tyskeren i denne sæson - flest af alle i Premier League.

Det lyseblå hjemmehold dominerede og gik fortjent til pause med en føring.

Bedømt ud fra spil og chancer var det også kun logisk, at City kom på 2-0 fem minutter inde i anden halvleg.

Jesus scorede sit sæsonmål nummer tre i Premier League og fordoblede Citys føring ved at pande bolden i nettet.

Den tunge City-dominans blev sat på pause af Evertons Dominic Calvert-Lewin i det 65. minut, da han snød forsvaret og reducerede med et hovedstødsmål.

Men få minutter senere lå bolden igen i nettet i den anden ende. Raheem Sterling var knapt nok kommet på banen, før han umarkeret headede City på 3-1.

Everton formåede at lægge et pres, men højdepunktet i kampens resterende minutter var, at Kevin De Bruyne vendte tilbage efter en længere skadespause.