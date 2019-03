Maja Alm havde en off-day ved VM

En krampe i maven gjorde VM i cross til en hård oplevelse for orienteringsverdensmesteren, der håber på at kvalificere sig til OL som løber.

LØB: Maja Alm har vundet VM i orienteringsløb syv gange. Ved VM i cross ved Moesgaard deltog hun for første gang nogensinde i et verdensmesterskab uden kort. Og det var nyt for hende.

- Jeg havde virkelig en hård dag. Det var ikke særlig sjovt. Jeg fik krampe i maven med to runder tilbage, så jeg kunne nærmest ikke få vejret. Der overvejede jeg om jeg skulle udgå, men det er ikke fedt, når man ved at hele pladsen står og hepper på en selv, sagde Maja Alm efter løbet.

- Men når det er sagt, så var det virkelig fedt at være med. Det var et rigtig godt arrangement, der er godt nok blevet kælet for detaljerne, uddybede hun.

OL-håbet startede godt ud ved løbet og var ikke mange sekunder efter Anna Emilie Møller efter de første par runder. Krampen i maven gjorde dog, at hun var tæt på at slå over i gang. Hun kom sig dog en smule, og formåede at fuldføre løbet, men ikke med det resultat hun havde håbet på.

- Lige nu er jeg selvfølgelig skuffet over, at det ikke gik bedre end det gjorde. Jeg ved, at jeg kunne have klaret det bedre. Dem, jeg lå omkring i starten, har jeg også før ligget og kæmpet med, så jeg ved, at jeg kan, mere end jeg præsterede i dag. Men sådan er det ved de her løb. Hvis man har en lille off-day ryger man 20 pladser ned, og det var det, der skete for mig i dag, sagde Maja Alm.