Regnvejr endte med at spolere Kevin Magnussens forsøg på at slutte højere oppe i kvalifikationen i Japan.

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) starter midt i feltet i søndagens Formel 1-grandprix i Japan.

Den 26-årige dansker satte lørdag 12.-hurtigste tid i kvalifikationen på Suzuka-banen.

Kevin Magnussen var 0,378 sekunder fra at køre sig videre til tredje kvalifikationsrunde, den såkaldte Q3, der har deltagelse af de ti hurtigste racerbiler.

Regnen kom til at spille danskeren et puds, da den satte ind, netop som Magnussen havde forladt garagen for at sætte en tid.

Modsat danskeren bookede holdkammeraten Romain Grosjean en plads blandt de ti kørere, der kørte sig videre til Q3.

Franskmanden var et halvt sekund hurtigere end Magnussen i Q2 og sikrede sig i sidste ende en flot startplads som nummer fem.

12.-pladsen i kvalifikationen passer sikkert nogenlunde til danskerens niveau.

Magnussen satte nemlig 11. hurtigste omgangstid i første kvalifikationsrunde, Q1. Også her var Grosjean et halvt sekund hurtigere.

Kvalifikationen var samtidig en lille magtdemonstration fra Mercedes i forhold til de nærmeste rivaler fra Ferrari.

Den førende i VM-stillingen, Lewis Hamilton (Mercedes), starter forrest med holdkammeraten Valtteri Bottas som nummer to.

Hamiltons største konkurrent, Sebastian Vettel (Ferrari), blev blot nummer ni i kvalifikationen - 4,432 sekunder efter Hamilton. Kimi Räikkönen satte fjerdehurtigste tid.

Grandprixet i Japan er sæsonens femtesidste. Hamilton har et forspring på 50 point til Vettel på et tidspunkt, hvor tyskeren maksimalt kan indhente 125 point på Hamilton.