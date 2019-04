Magnussen låst inde i pitten: Jeg kunne ikke komme ud

Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) fik aldrig sat nogen tid i den sidste del af kvalifikationen til søndagens grandprix i Shanghai.

Danskeren og holdkammeraten Romain Grosjean kæmpede sig videre fra både Q1 og Q2. Men de to Haas-kørere blev inde i garagen i det meste af Q3, og da duoen ville ud fra pitten, var det umuligt.

- Da vi skulle ud af pitten, kom der et tog af biler - seks-syv stykker - og så er man nødt til at vente. Alle kom ud på samme tid, og så måtte jeg vente og køre ud som en af de sidste.

- Det betød, at jeg ikke fik nogen omgangstid, siger Kevin Magnussen til 3+.

Den 26-årige dansker forklarer, at det røde lys var tændt og signalerede, at kvalifikationen var overstået, da han krydsede målstregen.

Var han kommet over stregen en anelse før, så havde han fået lov til at køre omgangen færdig.

Magnussen kan dog glæde sig over, at han starter som nier i søndagens grandprix med Grosjean lige bag sig.

Generelt er Haas-danskeren dog ikke alt for optimistisk før grandprixet efter et par dage, hvor han ikke har haft de bedste træningstider i feltet.

Kvalifikationen, der blev kørt i godt 20 graders varme, var dog en opmuntring.

- Nu må vi se. Vores "racepace" har endnu en gang ikke været strålende, så vi håber på et mirakel over natten.

- Vi håber også, at temperaturen er den samme, og at det rent faktisk viser sig at være bedre for os, siger Magnussen.

Danskeren er nummer otte i VM-stillingen, der toppes af finske Valtteri Bottas (Mercedes). Bottas starter forrest i Shanghai med holdkammeraten Lewis Hamilton bag sig.