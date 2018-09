Magnussen kører for Haas i 2019

Racerkøreren Kevin Magnussen fortsætter hos Haas i Formel 1.

Det amerikanske team oplyser på sin hjemmeside, at man forlænger aftalerne med både Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean, så duoen også kører hos Haas i 2019.

Den 25-årige dansker fik en fremragende start på den igangværende sæson. Trods en nedgang i resultaterne på det seneste indtager han en aktuel placering som nummer ni i VM-stillingen.

- Jeg har aldrig befundet mig i en bedre situation end lige nu hos Haas.

- Der er intet bureaukrati og alt er ligetil, siger Magnussen til holdets hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladet gælder Magnussens aftale også for 2020, og der er desuden option på 2021.

Magnussen kom til Haas før 2017-sæsonen efter et år hos konkurrenten Renault.

Haas-holdets teamchef, Günther Steiner, er godt tilfreds med, at det er lykkedes at forlænge med Magnussen og Romain Grosjean på holdet, der blev en del af Formel 1 i 2016.

- Vi har haft behov for erfarne kørere fra starten for at udvikle vores bil og hold, og vi har to meget gode og erfarne kørere i Romain Grosjean og Kevin Magnussen.

- Vi har forbedret os drastisk fra sidste år til i år, så det var en meget nem beslutning at beholde begge kørere, siger Steiner.

2019 bliver danskerens femte sæson i Formel 1. I 2014 debuterede Magnussen i motorsportens kongeklasse hos McLaren.

I denne weekend skal danskeren og resten af Formel 1-feltet køre grandprix i Rusland.