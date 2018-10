Det begynder at spidse til i kampen om Formel 1-verdensmesterskabet.

De tre topteams, Mercedes, Ferrari og Red Bull, er endnu engang stukket af og kommer højest sandsynligt til at kæmpe om sejren igen i denne weekends grandprix i Japan.

Bag dem ligger Haas og Kevin Magnussen, der har døbt kampen om de sekundære placeringer "B-mesterskabet". Altså pladserne fra nummer syv og nedefter.

Jens Winther, Formel 1-ekspert for TV2 Sport, vurderer, at Magnussen bruger "B-mesterskabet" til at motivere sig selv.

- Det er op til hver enkelt kører at finde det, der kan gøre en forskel. Jeg kan sagtens forstå Kevin, fordi det er en god vinkel at tage på det.

- Hvis du er lidt småfrustreret over, at du ikke kører i en af de biler, der kan komme i top-seks, så virker det selvmotiverende at køre efter noget andet, siger Jens Winther.

Magnussen er placeret lige bag "A-feltet" på en delt syvendeplads á point med Nico Hülkenberg (Renault).

Det er den placering, Magnussen skal forsvare på banen i Japan, hvor han sidste år endte nummer 13, én plads bag netop Nico Hülkenberg.

Forskellen mellem de tre topteams og resten af feltet har været et stort samtaleemne i denne sæson. Måske endnu mere i Danmark, fordi Kevin Magnussen er placeret bag de allerbedste.

Jens Winther ser den fiktive opdeling af feltet som en fordel for Formel 1-tilhængere.

I stedet for at ærgre sig over, at Magnussen ender nummer syv, kan man glæde sig over, at han ender lige efter de seks kørere, han alligevel aldrig kan nå.

Ifølge Jens Winter har der altid været et A- og B-felt i Formel 1. Det vigtige er, at der sagtens kan blive skiftet ud i toppen.

- På et tidspunkt i 80'erne tænkte man: "Hvis du ikke sidder i en Williams, så kan du lige så godt blive hjemme." Lige nu siger man: "Hvis du sidder i en Williams, så kan du lige så godt blive hjemme, fordi du er så langt efter, at det er ligegyldigt," siger han.

Han kalder McLaren for mønstereksemplet på, hvor dårligt det kan blive. Både Ayrton Senna, Mika Häkkinen og Lewis Hamilton har vundet VM i bilen i hver deres årti. I dag kan bilen kun lige snige sig i top-ti.

Formel 1-ledere og konstruktører arbejder frem mod 2021 på at udvikle et nyt motorregulativ, der ifølge dem selv kan gøre feltet mere jævnbyrdigt.

Man vil blandt andet sørge for, at bilerne kan køre tættere på hinanden uden at miste fart.

Jens Winther mener dog ikke, at de forskellige regulativer i sig selv ændrer meget. Det, der gør forskellen, er, at holdene tilpasser sig forskelligt til reglerne.

- På det, der stort set er det nuværende reglement, ramte Brawn-teamet rigtigt. Brawn blev så til Mercedes, og derfor sidder Mercedes nu rigtig godt på det.

- Nu river man så i "reset" en gang til. Så kan det være, der sker noget helt andet, og nogle andre kommer i toppen, siger han.

Han er ikke bange for, at holdene uden for den absolutte top stirrer sig blind på midterfeltet.

- Alene tilskyndelsen på den pengemæssige side gør, at man er nød til at stræbe efter toppen. Du kan se, når en af dem bliver nummer fem i kvalifikationen, så er deres hoveder jo ved at eksplodere af glæde, siger Jens Winther.