Magnussen finder mere fart i sidste russiske træning

Efter at have sat henholdsvis 8.- og 11.-bedste tid i fredagens to træninger lykkedes det lørdag Kevin Magnussen at finde en smule mere fart i den sidste træning inden kvalifikationen til søndagens russiske grandprix.

Den danske Formel 1-kører endte ganske vist med den niendebedste tid af alle lørdag, men forbedrede sin bedste omgangstid med et halvt sekund i forhold til fredag.

Hans holdkammerat på Haas-holdet, Romain Grosjean, sluttede som nummer 13 i lørdagens træning, 0,35 sekund langsommere end Magnussen.

Lewis Hamilton var hurtigst lørdag med en omgangstid på 1 minut og 33 sekunder efterfulgt af holdkammeraten på Mercedes-holdet Valtteri Bottas og Ferraris Sebastian Vettel.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean har haft en begivenhedsrig weekend i Sotji, da det forud for fredagens træninger blev annonceret, at duoen også i 2019 skal sidde bag rattene hos Haas.

Lørdag eftermiddag køres der kvalifikation, og her har Magnussen fået ekstra hjælp i bestræbelserne på at sikre sig en god startposition til søndagens grandprix.

Hele fem kørere rykkes således ned i bagenden, da de har modtaget såkaldte grid-straffe på grund af motorændringer.

Det drejer sig om Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Red Bull), Pierre Gasly (Toro Rosso), Brendon Hartley (Toro Rosso) og Fernando Alonso (McLaren).

I øjeblikket er Kevin Magnussen i gang med sin anden sæson hos Haas. Danskeren indtager en øjeblikkelig placering som nummer ni i VM-stillingen med 49 point.

Holdkammeraten Romain Grosjean har blot 27 point, men franskmanden har på det seneste leveret bedre præstationer.