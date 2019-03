Magnussen er mere end tilfreds med sjetteplads i Melbourne

Formel 1-holdet Haas måtte hele følelsesregistret igennem, da sæsonens første grandprix søndag løb af stablen i 26 graders varme i Melbourne, Australien.

Holdets danske racerkører, Kevin Magnussen, sluttede løbet på en sjetteplads, mens holdkammeraten Romain Grosjean måtte udgå fra løbet efter 31 omgange på Albert Park.

- Det har været en rigtig god dag, og jeg er meget tilfreds. En sjetteplads er rigtig, rigtig god for mig, siger den danske racerkører Kevin Magnussen fra en solbeskinnet paddock søndag morgen dansk tid.

Magnussen har med sin sjetteplads fået en god start på Formel 1-sæsonen 2019. Det samme kan ikke siges om Romain Grosjean.

Halvvejs inde i løbet skete det, der ikke måtte ske. En pitfejl kostede først franskmanden dyrebare sekunder og sendte ham senere helt ud af løbet med et løst venstre forhjul.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig på teamets vegne over, at vi ikke får begge biler i mål. Jeg er sikker på, at Grosjean ville have fået en god placering i dag, siger Kevin Magnussen.

Grandprixets helt store vinder blev Mercedes' Valtteri Bottas, der ellers ikke havde vundet et løb siden Abu Dhabi i 2017.

Pointet for hurtigste omgang gik også til finnen med tiden 1 minut og 25,58 sekunder.